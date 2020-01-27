В работе сервисов Mail.Ru произошел сбой

27.01.2020, 11:26, Новости дня

Сбой произошел в работе сервисов Mail.Ru в понедельник днем, информирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе сервисов наблюдаются с 10.20 мск. О проблемах с работой сервисов Mail.Ru в том числе сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Краснодара, информирует Downdetector.

Mail.Ru – крупный коммуникационный портал. Ключевой сервис портала – почтовая служба Почта@Mail.Ru (также с 2012 года — My.com). Кроме почтового сервиса компания также предлагает пользователям социальную сеть «Мой мир», игры, коммерческие, навигационные и медиа-сервисы.



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