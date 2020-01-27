Прокуратура заставила жительницу Омска лечить собственную дочь

Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, информирует надзорное ведомство.
О ситуации прокуроры узнали от врачей, рассказавших, что мать девочки-подростка «отказывается от медицинского наблюдения и обследования дочери» с диагнозом «белково-энергетическая недостаточность».
«Вес ребенка составлял всего 25 кг. [Судя по диагнозу] у девочки анорексия. Со слов матери, отказ был обусловлен религиозным мотивом, какую религию она имела в виду, женщина не уточнила», – передает РИА «Новости» сообщение областной прокуратуры.
В минувшем декабре девочку в присутствии полиции осмотрел врач, затем ее на «скорой» увезли в больницу.
После этого мать девочки написала письменный отказ от обследования, лечения и госпитализации, которые, по мнению врачей, необходимы для спасения жизни подростка. До этого женщина не впускала домой педиатра и отказывалась направлять дочь в гастроэнтерологическое отделение.
Комиссия врачей заключила, что отказ матери угрожает жизни ребенка, после чего суд по иску прокурора признал ее решение незаконным. На данный момент девочка находится в одной из городских больниц.
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