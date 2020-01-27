Анна Михалкова высказалась о трагедии с выпавшей из окна Ксенией Пунтус

Российская актриса Анна Михалкова пояснила об отношении к ситуации, произошедшей с девушкой ее сына Андрея Бакова Ксенией Пунтус. На телеканале НТВ в передаче «Ты не поверишь!» она дала комментарии по поводу случая, когда модель выпала из окна квартиры в центре Москвы.
По словам дочери режиссера Никиты Михалкова, сначала она не знала, каким образом поддержать своего сына. На вопрос о профилактической беседе с наследником Анна Михалкова ничего не ответила. Изначально, как отметила агент модели, Андрей Баков не оказал Ксении Пунтус никакой помощи.
Позднее внук Никиты Михалкова навестил Ксению Пунтус, когда та находилась в клинике. Сейчас модель утверждает, что ее выпадение из окна является недоразумением. Андрея Бакова его девушка ни в чем не обвиняет.
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