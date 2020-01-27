Жительница Свердловской области спрятала от семьи новорожденную дочь в стиральной машинке

27.01.2020, 11:21, Разное

Сегодня, 27 января, стало известно об инциденте, произошедшем в одном из населённых пунктов Свердловской области. Местная жительница скрыла от семьи новорожденную дочь, спрятав её в стиральной машинке.
По имеющейся информации, семья 31-летней женщины считается благополучной и в ней уже есть дети. При этом во время последней беременности мать не становилась на учёт у гинеколога, а преждевременные роды у неё начались ночью дома. Женщина не пояснила о схватках и рождении ребёнка супругу, а младенца вообще по какой-то причине решила спрятать в стиральную машинку.

Именно муж первым увидел, что сделала его жена, и рассказал об этом правоохранителям. Позже роженица рассказала, что девочка якобы появилась на свет без признаков жизни. Подробности инцидента предстоит выяснять специалистам. Другие детали происшествия на данный момент не сообщаются.



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