В Омской области из-за отравления водкой скончались пять человек

27.01.2020, 11:21, Разное

В Омской области умерли пять человек, отравившись разведенным техническим спиртом, проданным как водка. Еще два мужчины и три женщины, тоже употреблявшие этот продукт, госпитализированы.
Как отмечают представители регионального СУ СКР, 37-летний подозреваемый, после разведения технического спирта водой, разлил его по бутылкам и реализовывал по 200 рублей за литр. Употребления жидкости стоило жизни 73-летней женщине, мужчинам 54 и 62 лет, а также 51-летнему местному жителю и его 28-летнему племяннику. С признаками, указывающими на отравление метанолом, госпитализированы двое молодых людей, супруга умершего пенсионера и две женщины 27 и 38 лет.

В жилье подозреваемого следователи, проводившие обыск, обнаружили несколько емкостей, содержавших остатки суррогата. Против жителя Омской области открыли уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Следствие настаивает заключение подозреваемого под арест сроком на два месяца.



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