Зариф назвал угрозы Трампа атаковать объекты ЮНЕСКО в Иране культурным терроризмом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал культурным терроризмом угрозы президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты, многие из которых находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Угроза президента США уничтожить культурные объекты в Иране означает культурный терроризм на международном уровне», – сообщил глава МИД, добавил, что «этот факт является продолжением (политики) Вашингтона по нарушению международного законодательства для того, чтобы сломить сопротивление иранского народа».
Министр указал, что «с одной стороны (США) прибегают к экономическому терроризму, чтобы ограничить доступ людям в Иране к продовольствию и лекарствам». «С другой стороны, они используют государственный терроризм и убивают одну из самых любимых фигур в стране и регионе – генерала Касема Сулеймани», – сказал он, передает ТАСС.
Слова иранского министра стали очередной реакцией на высказывания президента США Дональда Трампа, который 4 января заявил, что Соединенные Штаты нанесут «очень быстро и очень сильно» удары по 52 иранским объектам, некоторые из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Ирана.
Напомним, в начале января ВС США по приказу Дональда Трампа убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по американской авиабазе в Ираке и военному объекту в Иракском Курдистане. Позднее в Иране за голову Трампа объявили награду.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о противостоянии Ирана и США, а также приводила мнение IT-эксперта о распаде Интернета на национальные сегменты Сети.
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