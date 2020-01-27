Пушков объяснил американцам, зачем Украина нужна США

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал дискуссию среди американских интернет-пользователей по поводу того, нужна ли Украина Соединенным Штатам.

Пушков отметил, что у американских интернет-пользователей из-за его сообщения в Twitter завязалась бурная дискуссия на тему того, «нужна ли США Украина и найдет ли ее большинство американцев на карте».

«Если и нужна, то лишь затем, чтобы насолить России. Сама по себе Украина с ее бедностью и факельными шествиями американцам до лампочки», – подчеркнул сенатор.

Комментарий Пушкова, который привлек внимание американских интернет-пользователей, касался заявления госсекретаря США Майка Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она задала вопрос об Украине. «Вы что, считаете, что американцев действительно волнует Украина?» – приводили слова Помпео американские СМИ.

«Так госсекретарь фактически признал: для национальных интересов США происходящее на Украине не имеет особого значения. Это выдуманный приоритет правящей касты», – отметил в этой связи Пушков.





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