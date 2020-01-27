В Москве «заминировали» все станции метро

Утром 27 января неизвестные «заминировали» все станции московского метро. Специалисты проверяют поступившую информацию. Как передает РИА Новости, эвакуация пассажиров не проводится.
Напомним, на прошлой неделе в столице прошла волна сообщений о заложенных бомбах. Злоумышленники рассказали о «минировании» всех станций метро, трех вокзалов, двух судов и пяти школ. Ни одно из сообщений не подтвердилось, уточняет «Москва 24».
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