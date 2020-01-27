Loboda показала подросших дочерей

27.01.2020, 11:18, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с дочерьми Тильдой и Евой.

«Безусловная любовь», – написала она.

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безусловная любовь *

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Янв 2020 в 1:21 PST

Дочь Тильду певица родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США, отцовство приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Старшая дочь певицы Ева родилась 9 апреля 2011 года. Ее отец – хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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