Loboda показала подросших дочерей

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с дочерьми Тильдой и Евой.
«Безусловная любовь», – написала она.
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безусловная любовь *
Дочь Тильду певица родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США, отцовство приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Старшая дочь певицы Ева родилась 9 апреля 2011 года. Ее отец – хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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