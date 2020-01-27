Новые внедорожники Jeep получили особое исполнение North Edition

27.01.2020, 11:14, Новости дня

Компания Jeep презентовала новую спецверсию North Edition для всей линейки внедорожников, которые можно приобрести в расширенном оснащении.

В свою очередь, покупатели уже могут обратиться к официальным дилерам, у которых уже доступен расширенный ряд автомобилей в версии North Edition. Однако лишь весной линейка пополнится модернизированной комплектацией для внедорожника Renegade. В выпущенный пакет улучшении входят всесезонные покрышки, подогрев сидений и руля, а также блокировка дифференциала.

Кроме того, покупатели смогут также воспользоваться дистанционной системой запуска автомобиля, улучшенным мультимедийным комплексом с крупным дисплеем и другими опциями. Стоимость дополнительного пакета North Edition пока не называется.



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