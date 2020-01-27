Раскрыта дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в РФ

Популярный кроссовер Kia Seltos в обновленной генерации поступит в продажу в РФ уже 2 марта.

Покупатели смогут рассмотреть новинку уже к 15 февраля, когда во все дилерские центры поступят демонстрационные экземпляры популярного паркетника. Эксперты ранее указали, что главным конкурентом окажется модель Hyundai Creta, также выпущенная в обновленном исполнении. На российском рынке южнокорейский кроссовер появится с 1,6 и 2,0-литровыми моторами, которые имеют 120 и 147 л.с. мощности.

В стартовой версии паркетник получил передний привод. Однако для более требовательных покупателей также будет доступна версия, которая предполагает 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 175 л.с. мощности, а также предусмотрен полный привод.

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