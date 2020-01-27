США сделали для Польши скидку на F-35

27.01.2020, 11:12, Новости дня

Варшава планирует 31 января подписать с Вашингтоном соглашение о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, самолеты обойдутся Польше в 4,6 млрд долларов, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Уже в эту пятницу в Демблине в 15.00 (17.00 мск) я подпишу договор на сумму 4,6 млрд долларов на приобретение 32 самых современных истребителей пятого поколения F-35», – написал Блащак в Twitter.

В сентябре 2019 года США дали согласие на продажу Варшаве 32 новейших истребителей F-35. При этом Польша просила у Вашингтона скидку при покупке самолетов. Изначально сделка оценивалась в 6,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что власти Польши не будут выводить из эксплуатации стоящие на вооружении самолеты МиГ-29, пока не получат F-35. 



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