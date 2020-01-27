Билли Айлиш, Lizzo, Lil Nas X, Надя Шпаченко, DJ Khaled. В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми». Фоторепортаж

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Фото: EPA
Билли Айлиш
Фото: EPA
Билли Айлиш
Фото: EPA
Надя Шпаченко
Фото: EPA
DJ Khaled
Фото: EPA
Lil Nas X
Фото: EPA
Lil Nas X
Фото: EPA
Lizzo
Фото: EPA
Lizzo
Фото: EPA
Билли Айлиш и Финнеас О’Коннел
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте впервые в истории принёс публичные извинения за действия руководства этой страны во время Второй мировой войны и признал, что правительство не смогло обеспечить безопасность еврейской общины. Из 140 тыс. евреев, проживавших в Нидерландах до войны, после массовых преследований и депортации в лагеря смерти смогли выжить лишь около 38 тыс. человек, передаёт […]
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