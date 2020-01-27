Билли Айлиш, Lizzo, Lil Nas X, Надя Шпаченко, DJ Khaled. В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми». Фоторепортаж

27.01.2020, 11:00, Новости дня

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Фото: EPA

Билли Айлиш


Фото: EPA

Билли Айлиш


Фото: EPA

Надя Шпаченко


Фото: EPA

DJ Khaled


Фото: EPA

Lil Nas X


Фото: EPA

Lil Nas X


Фото: EPA

Lizzo


Фото: EPA

Lizzo


Фото: EPA

Билли Айлиш и Финнеас О’Коннел

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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