Госдеп США призвал Ирак защищать дипломатические миссии в Багдаде

США призывают Ирак выполнять обязательства по защите международных миссий в Багдаде. Об этом 26 января заявил спикер Госдепартамента США, сообщает CNN.

Так в ведомстве отреагировали на попадание ракет в «зеленую зону» Багдада, где находится американское посольство.

В Госдепартаменте США заявили, что «знают о сообщениях о ракетах, приземлившихся в международной зоне». США не обвинили никого прямо в обстреле, но в заявлении говорится, что ситуация в области безопасности остается напряженной, и «вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу».

В ведомстве подчеркнули, что с сентября 2019 года на персонал США в Ираке было совершено не менее 14 атак со стороны Ирана и поддерживаемых этой страной сил.

Подробностей обстрела в Госдепе не привели.

СМИ 26 января сообщали о ракетных обстрелах «зеленой зоны» Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания. Собеседник телеканала Alsumaria News утверждал, что одна из ракет, которыми обстреляли «зеленую зону» Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.

По данным CNN, в «зеленую зону» попало три ракеты. Один сотрудник посольства в результате обстрела получил легкие ранения, но уже вернулся к работе, сообщали источники канала. В Госдепе эту информацию не прокомментировали.

«Зеленая зона» Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по «зеленой зоне» было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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