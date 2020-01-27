В Днепре частные детективы незаконно прослушивали телефоны

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по прослушивания пользователей смартфонов. Об этом 27 января сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предоставляли услуги по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц. Правоохранители задокументировали, что злоумышленники установили программное обеспечение для прослушки в смартфон одного из объектов их наблюдения.

Шпионское оборудование, которое обнаружила СБУ, позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах. Наблюдение за каждым «клиентом» было оценено в $3000.

Во время проведения обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениям, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов «наблюдения», подлежащих защите. Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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