Правоохранители установили личности организовавших похищение французского оператора в Крыму в 2014 году

Полиция Крыма установила личности людей, которые организовали похищение и незаконно удерживали французского оператора, снимавшего захват украинских воинских частей в Крыму в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Злоумышленники были членами незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма», активно участвовали в оккупации полуострова и территории Луганской области.

Оператор французского телеканала CANAL+ Дэвид Жофрийо освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата украинских воинских частей его похитили. Освободить из плена француза удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал.

Правоохранители выяснили, что в организации похищения и удержании Жофрийо принимали участие два человека. Один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой – его заместителем.

«Кроме того, следователи установили, что фигуранты активно участвовали в захвате полуострова Крым. В частности они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады Автономной Республики Крым и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли два человека. Также фигуранты блокировали и захватывали здание Главного управления одной из воинских частей. За «образцовую службу» боевики получили медали от представителей оккупационных властей», – говорится в сообщении.

Фигурантам дела о похищениии заочно сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины – «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «незаконное лишение свободы или похищение человека». Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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