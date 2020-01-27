На фоне слухов о свадьбе с Манукяном Ольга Бузова собрала подруг на девичник

«Поющая ведущая» Ольга Бузова только недавно вернулась с новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, из Таиланда. По возвращении в столицу певица устроила девичник с близкими подругами, что на фоне слухов о скорой свадьбе с избранником, поклонники восприняли как «подтверждение факта».

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова активно искала «вторую половинку», но даже участие в романтических шоу не смогло ей в этом помочь. Перед новогодними праздниками певица поделилась с поклонниками изменениями в личной жизни, представив «занявшего сердце» Давида Манукяна. Пара вместе отдыхала на горнолыжном курорте Куршевель, а затем отправилась в Таиланд, регулярно демонстрируя в соцсети идиллию в отношениях. Некоторые фанаты не верили в искренность чувств Бузовой и Манукяна, видя некий пиар-ход, другие же уверены, что «свадьба не за горами».



Вернувшись с отдыха, Ольга Бузова вместе с подругами устроила девичник в одном из столичных ресторанов. На вечеринке присутствовали исключительно девушки, а потому многие уверены, что слухи подтверждаются, и Манукян действительно сделал избраннице предложение руки и сердца. Фолловеры уже ожидают от певицы сообщений о дате и месте проведения свадебной церемонии.

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