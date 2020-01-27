До 2030 года в России отечественная электроника должна «вытеснить» импортную

27.01.2020, 11:04, Разное

Согласно утверждённой правительством стратегии развития электронной промышленности, до 2030 года в РФ усиленными темпами должна развиваться данная отрасль. В итоге это позволит вытеснить отечественной продукции импортную на внутреннем рынке и достичь лидирующих позиций в мире.
В документе речь идёт о том, что до конца нынешнего десятилетия РФ может стать «глобальным технологическим лидером», наращивая производство собственной электроники и «вытесняя» импортные аналоги. Планируется развивать как выпуск телефонов и телевизоров, так и интегральных схем или процессоров. К 2030 году, по плану стратегического развития, на рынке будет не менее 60% отечественной электроники. Для этого объёмы производства должны вырасти в 3 раза (с 1,8 до 5,2 трлн руб).

Утверждённая стратегия предполагает три этапа, на первом из которых отечественная продукция в течение 2-х лет активно продвигается на российском рынке. Далее запланирован выход на внешний, а последний шаг – занятие отраслью лидирующих позиций с годовым экспортом на сумму около 12 миллиардов долларов, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».



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