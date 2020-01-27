Трамп отказывался помогать Украине до тех пор, пока Киев не поможет с расследованием в отношении Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года в разговоре со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном говорил, что хочет продолжать заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет с расследованием в отношении демократов, включая Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом говорится в еще не опубликованной книге мемуаров Болтона, передает The New York Times.

Cудя по черновикам, которые оказались в распоряжении издания, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер «десятки раз» просили Трампа разблокировать помощь Украине. Однако в августе 2019 года президент говорил им, что не будет этого делать до получения от Киева материалов по расследованию в отношении Байденов.

Как сообщает издание, Болтон уже передал копию рукописи в Белый дом в рамках стандартной процедуры для бывших чиновников. Администрация Трампа имеет право задержать или отменить выпуск всей книги или ее фрагментов.

Книга представляет собой «набросок» того, что Болтон может сказать на слушаниях по импичменту Трампа, отмечает NYT.

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