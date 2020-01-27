Глава Ингушетии распустил правительство второй раз за пять месяцев

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство республики, сообщает ТАСС.

«Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку», — подтвердил Калиматов в своем аккаунте в Instagram.

22 января в кабинете министров прошли кадровые перестановки. В частности, в отставку ушел и.о. министра экономики Евгений Макаренко, руководивший ведомством 3 месяца. Его место заняла Лиана плиева, работавшая до этого в представительстве Ингушетии в Москве. Вице-премьером Ингушетии стал бывший советник Калиматова Владимир Сластенин.

Махмуд-Али Калиматова вступил в должность главы республики 8 сентября 2019 года после избрания депутатами народного собрания Ингушетии. За пять месяцев он во второй раз отправил в отставку правительство региона.

В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии подписал указ об отставке правительства. 12 сентября должность премьер-министра республики занял Константин Суриков. Формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.

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