Автоновости: За скрученный пробег хотят штрафовать на 1 000 000 рублей

Основным критерием выбора при покупке «бэушного» автомобиля по-прежнему остается цифра пробега на одометре, что само по себе нормально. Проблема в том, что до 30% подержанных машин на рынке имеют смотанный километраж. С нечистыми на руку продавцами Госдума планирует бороться.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству собирается уже в феврале 2020 года вынести на обсуждение введение жестких штрафов за манипуляции с пробегом подержанных автомобилей. Как сообщают "Известия", инициатором выступил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Моисеев. В обсуждении могут принять участие депутаты, представители автодилеров, эксперты, чиновники из МВД и других ведомств. Текст законопроекта может быть подготовлен уже до конца 2020 года.

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Физических лиц, попавшихся на скручивании пробега, в РОАД предлагают штрафовать на 300 тысяч рублей, а сумма штрафа для юридических лиц (автосалонов, торговых площадок и т.д.) должна, по мнению ассоциации, составить 1 млн рублей. Причем, замглавы комитета Александр Старовойтов поддерживает еще более жесткие санкции — вплоть до уголовного наказания по примеру США.

Парламентарий подчеркивает, что проблема смотанного пробега напрямую влияет на безопасность движения. По оценкам РОАД, от 10 до 30% автомобилей всего российского автопарка имеют измененные показания километража. Представители популярных онлайн-площадок и представители дилеров пояснили "Известиям", что у некоторых моделей в объявлениях пробег скручен в 35-50% случаев, то есть, почти у каждой второй машины.

Правда, и эксперты РОАД, и другие участники обсуждения признают, что жесткие меры в виде уголовного наказания за скрутку пробега, скорее всего, не пройдут, поскольку у участников рынка нет достоверной информации по пробегам. К тому же разработать саму механику определения того, кто именно и на каком этапе скорректировал показания одометра, будет достаточно сложно. Участники рынка уверены, что в любом случае борьбу со скруткой пробега надо начинать с наказания "бизнесменов", которые открыто предлагают такие услуги и в оффлайне, и в интернете.

Помочь в решении проблем со смотанным километражом могла бы единая открытая база данных, в которую поступают данные о пробеге конкретной машины изо всех доступных источников — ГИБДД, страховых компаний, СТО, автодилеров и так далее. Подобная система накопления данных уже давно реализована в Европе и США.



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