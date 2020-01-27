Теперь точно: ученые доказали заразность рака

27.01.2020, 10:51, Разное

Рак и
остальные перечисленные болезни всегда считались неифекционными. Однако новые
исследования ученых говорят об обратном.

По словам
профессора Бретта Финли, онкология может передаваться через микробиом, передает
телеканал «360». Микробиом – это все существующие в теле человека микроорганизмы.
Среди них есть как полезные бактерии, так вирусы и грибки.

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