Теперь точно: ученые доказали заразность рака

Рак и
остальные перечисленные болезни всегда считались неифекционными. Однако новые
исследования ученых говорят об обратном.
По словам
профессора Бретта Финли, онкология может передаваться через микробиом, передает
телеканал «360». Микробиом – это все существующие в теле человека микроорганизмы.
Среди них есть как полезные бактерии, так вирусы и грибки.
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Последнее: Предложения, которые не войдут в Конституцию в качестве поправок, будут направлены в парламент, правительство и администрацию президента для подготовки законодательных инициатив, сообщила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. «Конечно, не все предложения могут войти (в качестве поправок) в Конституцию РФ, поскольку не все входит в предмет конституционного регулирования. […]
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