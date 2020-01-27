В Москве снова «заминировали» все станции метро

27.01.2020, 10:44, Новости дня

Все станции московского метрополитена «заминировали» в понедельник утром, специалисты приступили к проверкам, эвакуация людей не проводится, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Угрозы получили все станции метро, идут проверки», – сказал источник РИА «Новости».

В прошлый понедельник в Москве также «заминировали» все станции метро, а 22 января – более 30 станций, названия которых начинаются с буквы А и Б. После проверок угрозы не подтвердились.

На прошлой неделе сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц.

Очередная волна «минирований» в разных городах РФ идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была доставлена в московскую больницу. У вдовы Андрея Миронова заподозрили гипертонию. По данным телеграм-канала Mash, сейчас Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении. За ней постоянно наблюдают врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика