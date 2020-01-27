В Москве снова «заминировали» все станции метро

Все станции московского метрополитена «заминировали» в понедельник утром, специалисты приступили к проверкам, эвакуация людей не проводится, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Угрозы получили все станции метро, идут проверки», – сказал источник РИА «Новости».
В прошлый понедельник в Москве также «заминировали» все станции метро, а 22 января – более 30 станций, названия которых начинаются с буквы А и Б. После проверок угрозы не подтвердились.
На прошлой неделе сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц.
Очередная волна «минирований» в разных городах РФ идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
В прошлом году в Раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России. По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.
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Последнее: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была доставлена в московскую больницу. У вдовы Андрея Миронова заподозрили гипертонию. По данным телеграм-канала Mash, сейчас Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении. За ней постоянно наблюдают врачи.
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