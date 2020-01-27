Невнимательная пассажирка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей

Жительница столицы случайно заплатила водителю такси 500 евро вместо 500 рублей. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 января, сообщает агентство «Москва».

По предварительной версии, женщина поймала такси возле станции метро «Тверская» и попросила довезти ее до Среднего Кисловского переулка. По приезде пассажирка хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и дала таксисту 500 евро. Водитель принял деньги и уехал, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Потерпевшая написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: C 2016 года украинцам выдали более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в Facebook 25 января. В 2016 году ГМС оформила около 280 тыс. ID-карт, в 2017-м – более 1,1 млн, в 2018-м – более 1,3 млн, в 2019-м – почти 1,6 млн. В службе напомнили, что владельцы паспортов образца 1994 […]