Невнимательная пассажирка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей

Жительница столицы случайно заплатила водителю такси 500 евро вместо 500 рублей. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 января, сообщает агентство «Москва».
По предварительной версии, женщина поймала такси возле станции метро «Тверская» и попросила довезти ее до Среднего Кисловского переулка. По приезде пассажирка хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и дала таксисту 500 евро. Водитель принял деньги и уехал, передает сайт «Подмосковье сегодня».
Потерпевшая написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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