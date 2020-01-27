Невнимательная пассажирка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей

27.01.2020, 10:31, Разное

Жительница столицы случайно заплатила водителю такси 500 евро вместо 500 рублей. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 января, сообщает агентство «Москва».

По предварительной версии, женщина поймала такси возле станции метро «Тверская» и попросила довезти ее до Среднего Кисловского переулка. По приезде пассажирка хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и дала таксисту 500 евро. Водитель принял деньги и уехал, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Потерпевшая написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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