По факту оставления отцом детей в аэропорту Шереметьево возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления двух детей их отцом в столичном аэропорту Шереметьево, сообщили в СК.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту оставления в опасности малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)», – передает ТАСС сообщение СК.
Там добавили, что следствием выясняются причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии, устанавливается социальное положение семьи и условия проживания, а также велась ли профилактическая работа с семьей со стороны органов опеки и попечительства. Дети переданы в медучреждение.
Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил двух мальчиков, которых бросили в аэропорту Шереметьево, и пообещал найти их отцу работу в регионе.
«Посетил ребят, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», – сообщил Воробьев.
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.
По информации СМИ, в 2016 году мать мальчиков сбежала от мужа, она не знала о сложившейся ситуации, так как не поддерживала отношения с бывшим супругом и детьми.
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