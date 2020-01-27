52-летняя Дион села на шпагат

52-летняя канадская певица Селин Дион села на шпагат. Видео она разместила на своей странице в Instagram.

«Стретчинг в выходные», – написала она.

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Stretching into the weekend like…. * ‍ * — Team Céline . S’étirer pour bien commencer le weekend … * ‍ * — Team Céline . * : @dee_termined_girl

Публикация от Céline Dion (@celinedion) 24 Янв 2020 в 6:23 PST

Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в провинции Квебек. Она победительница конкурса «Евровидение 1988», на котором представляла Швейцарию. Дебютный англоязычный альбом Дион, принесший ей шрокую популярность, – Unison – вышел в 1990 году. В 2004 году певица после продажи более 175 млн альбомов D’eux (1995) по всему миру получила бриллиантовую награду World Music Awards.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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