52-летняя Дион села на шпагат

52-летняя канадская певица Селин Дион села на шпагат. Видео она разместила на своей странице в Instagram.
«Стретчинг в выходные», – написала она.
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Stretching into the weekend like…. * * — Team Céline . S’étirer pour bien commencer le weekend … * * — Team Céline . * : @dee_termined_girl
Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в провинции Квебек. Она победительница конкурса «Евровидение 1988», на котором представляла Швейцарию. Дебютный англоязычный альбом Дион, принесший ей шрокую популярность, – Unison – вышел в 1990 году. В 2004 году певица после продажи более 175 млн альбомов D’eux (1995) по всему миру получила бриллиантовую награду World Music Awards.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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