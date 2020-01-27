Названы симптомы болезней щитовидки, позволяющие отличить гипертиреоз от гипотиреоза

Медицинские специалисты перечислили симптомы, позволяющие отличить наиболее распространенные заболевания щитовидной железы. Так, слабость, постоянное ощущение утомляемости, раздражительности, тревоги и потеря веса могут указывать на развитие гипертиреоза или гипотиреоза.

По словам медиков, причиной гипертиреоза становится выработка большого количества специфических гормонов. Для установления точного диагноза необходимо сдать кровь или сделать УЗИ, но некоторые симптомы могут помочь узнать заранее о наличии заболевания. Так, потеря веса, тревога или невроз, частое сердцебиение, чувствительность к жару или холоду, проблемы со сном, частые перепады настроения, тремор рук и активная работа кишечника указывают на развитие гипертиреоза.

В свою очередь гипотиреоз является своеобразным «зеркальным отражением» гипертиреоза. Болезнь возникает, когда щитовидная железа начинает медленнее функционировать. Из-за этого организм испытывает недостаток в гормонах, поэтому метаболизм становится не таким активным. При гипотиреозе часто наблюдаются спонтанный набор веса, медленный пульс, сухая кожа, запор, утомляемость, отеки лица, депрессия, малое выделение пота и непереносимость холода.

В основном гипертиреоз и гипотиреоз возникают у генетически предрасположенных к развитию этих болезней людей. Однако неблагоприятная экологическая обстановка или перенесенные острые инфекционные заболевания, а также употребление пищи с высоким содержанием йода способны ослабить щитовидную железу и спровоцировать появление гипертиреоза.

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