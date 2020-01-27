Новый кроссовер BMW X7 получил кожаный салон от ателье Vilner

Известное ателье Vilner существенно модернизировало салон обновленного внедорожника BMW X7.

В компании выразили мнение о том, что используемый твердый тип пластика является не самым подходящей поверхностью для автомобиля. Таким образом, специалисты ателье продемонстрировали собственное видение того, каким должен быть интерьер немецкого внедорожника BMW X7. Пластиковые поверхности покрыли мягкой кожей, которая придает интерьеру более дорогой дизайн.

В свою очередь, кожаная отделка нашла применение также на приборной панели, центральной консоли и других элементах салона. На заднюю часть применили порядка двух метров кожи, что позволило существенно повысить уровень комфорта и роскоши для интерьера внедорожника BMW X7.

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