Авиакомпании перестали возить россиян в Китай

Все авиарейсы между российскими городами и Китаем осуществляются в плановом порядке, но с понедельника выполняются исключительно для вывоза туристов из Поднебесной, где распространяется коронавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«Все авиарейсы из РФ в Китай выполняются в плановом порядке. Нужно отметить, что летают туда в это время только регулярные рейсы, чартеров нет. С сегодняшнего дня все рейсы в Китай будут отправляться только с односторонней загрузкой. Вчера такие маршруты уже начали выполняться в некоторые города России. Управляющие компании приняли решение больше не завозить туристов в Китай, а осуществлять только плановый вывоз», – передает РИА «Новости» слова вице-президента АТОР Дмитрия Горина.

Он отметил, что пока лишь один туроператор «Русь-Тур» начал досрочный вывоз туристов, остальные делают это в плановом порядке.

Туроператоры сообщили, что по состоянию на пятницу на китайском острове Хайнань находились 6 тыс. россиян. Еще около 1 тыс. человек оставались на территории материкового Китая по различным туристическим программам. Однако представитель АТОР заверил, что с каждым днем эта цифра будет сокращаться, так как уже накануне стартовали вывозные рейсы.

Представитель АТОР отметил, что ассоциацию «Турпомощь» задействовать не потребовалось, так как туристов вывозят не эвакуационными рейсами, а в плановом режиме.

«Все российские туристы имеют на руках обратные билеты, обеспечены всем необходимым и продолжают свой отдых в отелях. Туроператоры доводят до своих клиентов все рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о соблюдении мер предосторожности», – сказал собеседник.

«Однако с учётом принятых мер по карантину, которые действуют уже и на Хайнане, туристам рекомендовано не покидать территории отелей. Экскурсионные и прочие дополнительные сервисы сейчас не предоставляются», – прокомментировал ситуацию он.

Представитель АТОР доложил, что с 24 января по распоряжению Ростуризма приостановлены все продажи туров в Китай.

Он добавил, что те туристы, которые решать прекратить свой отдых досрочно, могут рассчитывать на получение компенсации за неиспользованные дни отдыха. Туристы, которые отказались от тура в Китай, могут получить 100% возврат затраченных средств или перебронировать другие направления.

«МИД РФ выделило специальный mail-адрес, по которому россияне, которые находятся на территории материкового Китая и не могут самостоятельно выехать, должны заявить о себе», – сказал Горин.

Он так же сообщил, что в Ростуризме и Ассоциации «Турпомощь» в усиленном режиме и по особому графику работают горячие линии. «Пока звонков не очень много, и все они касаются аннуляции туров и перебронирований», – сказал он.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

Напомним, ранее в понедельник пресс-атташе посольства Георгий Егоров заявил, что посольству РФ в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан РФ являются студентами.

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