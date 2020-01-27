Рогозин показал сборку ракет-носителей «Союз»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором можно понаблюдать за процессом сборки ракет-носителей «Союз-2».

На ролике, опубликованном в Twitter, показаны несколько составных частей ракеты. Работа над деталями корпуса, а также двигателями «Союз-2» проходит в техническом комплексе.

В Техническом комплексе идёт сборка пяти ракет ""Союз-2" пусковой кампании этого года pic.twitter.com/G6FnCWzB0k

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020

«Союз-2» – семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное самарским ракетно-космическим центром «Прогресс».

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