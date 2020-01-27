Прототип вероятного Ford Mustang Mach 1 увидели на первых тестах

Автопроизводитель Ford недавно мог провести тестирование прототипа новейшего Mustang Mach 1, который должен сменить в 2020 году Bullit, выпущенный ограниченным тиражом. Его первую публичную демонстрацию могут провести на Mustang Week.
По словам специалистов, из-за того, что переднюю и заднюю части прототипа скрывала маскировочная пленка невозможно сказать, рестайлинг это или же совершенно новая модель. Однако маскировку производитель мог использовать, чтобы скрыть уникальные кузовные элементы Ford Mustang Mach 1, а также большие колесные диски с покрышками Michelin Pilot Sport и увеличенные тормоза Brembo.
Согласно слухам, прототип Ford Mustang Mach 1 оснащен V8-двигателем, пакетом Performance второго уровня и адаптивной подвеской MagneRide. Сзади у автомобиля имеются четыре попарно сдвоенных патрубка выхлопной системы. Аналогичные элементы наблюдались у GT350, поэтому эксперты считают, что новая модель расположится между GT и Shelby GT350.
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