Любовь Успенская в новом клипе появится практически обнаженной

Российская певица шансона Любовь Успенская продолжает удивлять своих поклонников откровенными нарядами. 65-летняя артистка предпочитает выходить на сцену в коротких юбках и прозрачных платьях, показывая публике обнаженные участки тела., а в новом клипе появится почти обнаженной.

Любители русского шансона в восторге от идеальных форм Любови Успенской. Не смотря на свой возраст, певица выглядит привлекательней некоторых молодых моделей. Она покупает дорогие наряды и с радостью демонстрирует их зрителям со сцены. Поклонники не скупятся на комплименты, но есть и те, кто считают, что такое поведение артистки недопустимо, обвиняя ее в безвкусице и разврате. Однако Успенская не обращает внимание на критические высказывания недоброжелателей. Более того, она анонсировала свой новый клип, где она будет практически без одежды. Певица призналась, что недавно просидела четыре часа голой на сцене, прикрываясь баяном. После несчастного случая, произошедшего с ее дочерью Татьяной, она пересмотрела свои взгляды на жизнь, начала наслаждаться каждым днем и вести себя как ей хочется, несмотря на критику.

С дочерью Успенской, Татьяной Плаксиной, во время отдыха на Коста-Рике, произошел несчастный случай. Она разбилась на велосипеде, сильно повредив челюсть. Для восстановления здоровье, потребовалось четыре операции. Мать сделала все возможное, чтобы дочь поправилась и вернулась на сцену.

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