Вылетевший из Хабаровска самолёт совершит экстренную посадку из-за сообщения о минировании

В понедельник, 27 января, из аэропорта Хабаровска вылетел пассажирский самолёт, совершающий плановый рейс. Вскоре после взлёта от неизвестного поступило сообщение о минировании лайнера, вследствие чего машину готовят к экстренной посадке.
По имеющейся информации, на борту самолёта «Аэрофлота», следовавшего рейсом Хабаровск-Москва, находится около 260 пассажиров и члены экипажа. После сообщения о минировании воздушное судно вынуждено изменить курс и совершить экстренную посадку.
Согласно последним данным, самолёт возвращается в Хабаровск через 2 часа после взлёта. Почти половина обратного пути уже преодолена. Другие подробности инцидента пока не разглашаются. Информация о личности человека, анонимно сообщившего о заложенном на борту взрывном устройстве, на данное время также отсутствует.
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