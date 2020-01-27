Правительство Ингушетии отправлено в отставку

27.01.2020, 10:19, Новости дня

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона. Кабинет министров региона проработал менее полугода.

«Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку», – сообщил он на своей странице в Instagram.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона, новый кабинет министров сформировали в середине сентября.

Последние назначения в правительство региона произвели 22 января. Тогда Калиматов назначил Владимира Сластенина первым вице-премьером региона, а Лиану Плиеву – врио министра экономики.



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