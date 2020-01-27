Появились детали о новом поколении Honda Jazz

27.01.2020, 10:14, Новости дня

Японская компания Honda готовит к выходу обновленную компактную модель Honda Fit.

В свою очередь, уже в следующем месяце данный автомобиль появится в продаже у местных дилеров. Также сообщается, что компактная модель будет предложена и на европейском рынке, однако ее выход состоится через несколько месяцев. Для Европы автомобиль выпускается под названием Jazz. В компании уже рассекретили достоинства обновленной модели.

В частности, внешний вид останется прежним, тогда как основные изменения связаны с техническими характеристиками автомобиля. Покупатели смогут приобрести модель Jazz в гибридном или бензиновом исполнении. Для японского рынка новинка получила 1,3-литровый бензиновый агрегат. Старт продаж модели в Европе состоится уже летом 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители федеральных органов здравоохранения США сообщили, что число подтвержденных случаев заражением коронавирусом китайского происхождения в стране достигло пяти, и они ожидают, что их будет больше. Глава офиса респираторных заболеваний Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Нэнси Мессонье сообщила в воскресенье, что все пятеро имели прямой контакт с жителями китайского города Уханя, где, как считается, началась […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика