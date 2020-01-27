Появились детали о новом поколении Honda Jazz

Японская компания Honda готовит к выходу обновленную компактную модель Honda Fit.

В свою очередь, уже в следующем месяце данный автомобиль появится в продаже у местных дилеров. Также сообщается, что компактная модель будет предложена и на европейском рынке, однако ее выход состоится через несколько месяцев. Для Европы автомобиль выпускается под названием Jazz. В компании уже рассекретили достоинства обновленной модели.

В частности, внешний вид останется прежним, тогда как основные изменения связаны с техническими характеристиками автомобиля. Покупатели смогут приобрести модель Jazz в гибридном или бензиновом исполнении. Для японского рынка новинка получила 1,3-литровый бензиновый агрегат. Старт продаж модели в Европе состоится уже летом 2020 года.

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