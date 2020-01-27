В РФ продают в 4,5 раза больше автомобилей Lamborghini, чем Ferrari

Российские специалисты подготовили результаты продаж люксовых автомобилей за прошлый год

Сообщается, что продажи автомобилей итальянской марки Lamborghini на российском рынке в 4,5 раза превзошли количество сделок в отношении техники Ferrari. Известно, что первая компания сумела в 2019 году реализовать на российском рынке порядка 142 автомобилей, тогда как на Ferrari приходится лишь 32 продажи. Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что в 2019 году продали 116 кроссоверов Ferrari Urus, а также 15 спорткаров Aventador.

Что касается итальянской марки Ferrari, то здесь самыми продаваемыми в РФ оказались модели Portofino и 812 Superfast, которые в 2019 году купили по 11 единиц.

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