Мишустин разрешил МФЦ выдавать справки о трудовой деятельности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности по принципу «одного окна» в центрах госуслуг.
Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ, пополнился «предоставлением сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете».
Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ, говорится в пояснительной записке к документу.
Также Мишустин подписал распоряжение, согласно которому справки о трудовой деятельности можно получить в любом отделении ПФР или МФЦ вне зависимости от места жительства.
Ранее сообщалось, что на одном из самых посещаемых в мире государственных сайтов – российском портале госуслуг – за 2019 год было осуществлено 50 млн платежей и 30 млрд транзакций в системе межведомственного электронного взаимодействия.
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