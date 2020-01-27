Мишустин разрешил МФЦ выдавать справки о трудовой деятельности

27.01.2020, 10:12, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности по принципу «одного окна» в центрах госуслуг.

Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ, пополнился «предоставлением сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете».

Это позволит гражданам получать сведения о своей трудовой деятельности не только в ПФР, но и в МФЦ, говорится в пояснительной записке к документу.

Также Мишустин подписал распоряжение, согласно которому справки о трудовой деятельности можно получить в любом отделении ПФР или МФЦ вне зависимости от места жительства.

Ранее сообщалось, что на одном из самых посещаемых в мире государственных сайтов – российском портале госуслуг – за 2019 год было осуществлено 50 млн платежей и 30 млрд транзакций в системе межведомственного электронного взаимодействия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители федеральных органов здравоохранения США сообщили, что число подтвержденных случаев заражением коронавирусом китайского происхождения в стране достигло пяти, и они ожидают, что их будет больше. Глава офиса респираторных заболеваний Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Нэнси Мессонье сообщила в воскресенье, что все пятеро имели прямой контакт с жителями китайского города Уханя, где, как считается, началась […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика