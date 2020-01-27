Китай вытеснил Россию со второго места по объему продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, РФ – на третьем месте, свидетельствует доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI, СИПРИ). Рейтинг производителей оружия пересмотрели после того, как стали доступны данные из КНР.

Специалисты института впервые получили данные о продажах Китая за 2015-2017 годы. Они отмечают, что это позволяет дать наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. Ранее китайских производителей не включали в топ-100 из-за отсутствия необходимых данных, передает ТАСС.

Так, в первую двадцатку рейтинга 100 крупнейших компаний мира в 2017 году ранее входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российские компании. Продажи американских компаний из топ-100 достигали 226,6 млрд долларов, российских – 37,7 млрд долларов.

Согласно обновленным данным, в первую двадцатку входят четыре китайские компании с общим объемом продаж в 54,1 млрд долларов, причем три из них находятся в первой десятке.

Военная промышленность Китая состоит в основном из 10 материнских компаний и одного научно-исследовательского института. Для получения представления о финансовых объемах отрасли авторы доклада выбрали семь из них, являющиеся самыми крупными в своих секторах: AVIC – основной производитель самолетов и авионики, CASIC – ракеты и космическая техника, CETC – электроника и компоненты для военной техники (радары, программное обеспечение), NORINCO и CSGC – ведущие производители наземной техники, CSIC и CSSC – главные судостроительные компании.

Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC, на долю которой из общего национального объема приходится 20,1 млрд долларов, что ставит ее на шестое место в топ-100. Объем продаж NORINCO составляет 17,2 млрд долларов, эта китайская компания является крупнейшим в мире производителем наземной техники.

Авторы доклада СИПРИ обращают внимание на более высокую степень специализации китайских производителей в какой-то одной области вооружений, в то время как в других странах компании обыкновенно имеют более широкий спектр продукции, охватывающий авиацию, наземные системы и кораблестроение.

В июне прошлого года СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире.





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