Врачи перечислили симптомы коронавируса

Китайские медики назвали первые признаки заражения коронавирусом. Как удалось выяснить специалистам, среди симптомов могут быть головные боли, стеснение в груди, а также тошнота, диарея и другие проблемы с пищеварительной системой. Кашель и высокая температура появляются на поздних стадиях болезни, уточняет РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Число заболевших ежедневно растет. По данным телеканала «360», сейчас известно о 1975 случаях заражения и 56 летальных исходах.

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