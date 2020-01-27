Врачи перечислили симптомы коронавируса

Китайские медики назвали первые признаки заражения коронавирусом. Как удалось выяснить специалистам, среди симптомов могут быть головные боли, стеснение в груди, а также тошнота, диарея и другие проблемы с пищеварительной системой. Кашель и высокая температура появляются на поздних стадиях болезни, уточняет РИА Новости.
Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Число заболевших ежедневно растет. По данным телеканала «360», сейчас известно о 1975 случаях заражения и 56 летальных исходах.
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Последнее: Представители федеральных органов здравоохранения США сообщили, что число подтвержденных случаев заражением коронавирусом китайского происхождения в стране достигло пяти, и они ожидают, что их будет больше. Глава офиса респираторных заболеваний Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Нэнси Мессонье сообщила в воскресенье, что все пятеро имели прямой контакт с жителями китайского города Уханя, где, как считается, началась […]
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