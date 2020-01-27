Звезда сериала «Папик» Петрожицкая спела на шоу «Голос країни». Видео

Звезда сериала «Папик» Петрожицкая спела на шоу «Голос країни». Видео

27.01.2020, 10:06, Новости дня

видео

Видео: Голос країни / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Во французском музее Севрского фарфора (Sèvres – Cité de la céramique) находится весьма любопытное произведение искусства. Это ваза 1813 года, на которой показан триумфальный ввоз в Париж сокровищ античной скульптуры, которую Наполеон забрал из Италии ради основания собственного Музея Наполеона. Античные статуи изображены на этой вазе так, как их не изображали никогда. Французское название этой […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика