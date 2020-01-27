Звезда сериала «Папик» Петрожицкая спела на шоу «Голос країни». Видео

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Видео: Голос країни / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Во французском музее Севрского фарфора (Sèvres – Cité de la céramique) находится весьма любопытное произведение искусства. Это ваза 1813 года, на которой показан триумфальный ввоз в Париж сокровищ античной скульптуры, которую Наполеон забрал из Италии ради основания собственного Музея Наполеона. Античные статуи изображены на этой вазе так, как их не изображали никогда. Французское название этой […]
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