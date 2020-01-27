Подростков насмерть засыпало снегом в Оренбургской области

Два подростка погибли в Оренбургской области после того, как их засыпало снегом во время прогулки, сообщили в региональном СК.
Трагедия произошла в воскресенье в Гайском городском округе, где, как и во всем регионе, уже несколько дней сильная метель. Подростки катались на санках по карьеру рудника.
«В 15.00 два друга 13 лет отпросились у своих родителей и пошли гулять на улицу. Около 18.00 родители забеспокоились, что дети не вернулись домой и начали их искать. В 21.00 родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Теперь родителям подростков грозит ответственность за то, что недоглядели за ними. Идет доследственная проверка, по ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще один несчастный случай с подростком произошел в Оренбуржье между селами Барангулово и Куруил. По предварительным данным, вечером в субботу три подростка пошли из Куруила за 3-4 километра в соседнее село Барангулово, один из них остался там, а двое других повернули обратно уже почти ночью.
«По пути 15-летний мальчик отстал, а другу сказал, что догонит. На другой день прохожий нашел его тело на обочине дороги», – рассказали в региональном СК. От чего именно погиб ребенок, выясняется в ходе экспертизы.
Напомним, ранее пермская школьница закопалась насмерть в снег.
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