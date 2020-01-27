Нидерланды впервые извинились за преследование евреев

Правительство Нидерландов 26 января впервые извинилось за роль страны в преследовании евреев во время Второй мировой войны.

«Поскольку последние оставшиеся в живых еще находятся с нами, сегодня я от имени правительства приношу извинения за то, что тогда сделали власти», – сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за день до проведения памятных мероприятий по случаю 75-летней годовщины освобождения пленных лагеря смерти Освенцим.

По словам Рютте, в то время правительственные институты Нидерландов «не действовали как защитники права и безопасности». «Слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов», – сообщил он, добавив, что жертвы нацистского режима получили очень мало помощи и защиты, передает Deutsche Welle.

Политик также заявил, что «спустя 75 лет после освобождения Освенцима антисемитизм все еще среди нас. Поэтому мы должны в полной мере признать то, что произошло тогда, и сказать об этом вслух».

По данным информационного агентства AFP, из 140 тыс. евреев, проживавших в период Второй мировой войны в Нидерландах, 102 тыс. человек не пережили Холокост.

В понедельник, 27 января, в Польше пройдут памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден.

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