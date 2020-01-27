Названы 6 советов, как научить детей есть меньше сладкого

В современном мире, полном соблазнов, многим родителям непросто научить детей есть меньше сладкого. Возможно, в этом помогут 6 советов экспертов, прислушавшись к которым, привить ребёнку полезные пищевые привычки станет проще.

По словам специалистов, большинство детей ежедневно употребляет сахара в 3,5 раза выше рекомендованной нормы. Сладкий продукт необходим малышам для роста клеток и работы головного мозга, но чрезмерное его потребление негативно влияет на организм, повышая риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, резистентность к инсулину и нарушая обмен веществ. Поэтому важно научить ребёнка есть меньше сладкого, но эксперты не советуют резко менять рацион, а постепенно, по одному продукту в месяц, исключать из него вредные блюда или «перекусы». Не рекомендуется дома хранить сладкую газировку или пакетированные соки. Вместо этого детям стоит предлагать минеральную воду, домашний лимонад или напитки с добавлением ягод. В случае, если дети категорически требуют сладкой газировки, её можно разводить водой, уменьшая концентрацию сахара.

В ежедневном рационе ребёнка сладости должны присутствовать, но предпочтение следует отдавать продуктам с глюкозой и природным сахаром, к примеру, сухофруктам, ягодам, мёду и свежим фруктам. Кроме того, не нужно забывать о полноценном завтраке со сложными углеводами и белками, что позволит детям дольше ощущать сытость и не иметь желания перекусить чем-то вредным. И последний совет – обязательная одна сладость в день на выбор ребёнка, но с «разумным» ограничением порции.

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