Медсестра психдиспансера на Камчатке подверглась нападению пациентки с ножом

27.01.2020, 10:04, Разное

Медицинский работник психоневрологического диспансера на Камчатке подверглась нападению пациентки. С ножевыми ранениями она госпитализирована в больницу Петропавловска-Камчатского.
Чрезвычайное происшествие случилось в стационаре утром 26 января. Во время выполнения служебных обязанностей к медицинской сестре подошла больная. Попросив лекарство, она ударила медработника перочинным ножом в живот. Пострадала также и рука сотрудницы. Привлеченный криками персонал лечебного учреждения оказал помощь коллеге и успокоил больную. Была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила раненую в отделение хирургии городской больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося ЧП. В частности выясняется, каким образом орудие нападения оказалось у 53-летней пациентки, которая в течение полугода находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Министерство здравоохранения Камчатского края проводит служебную проверку.



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