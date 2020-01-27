На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев

Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В отношении прошения о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы знаем, что это личное прошение на имя главы государства написано. В настоящее время выполняются необходимые юридические процедуры с тем, чтобы уже в ближайшее время президент смог принять свое решение по этому вопросу», – сообщил […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Календарь: 15 января — День памяти святого Серафима Саровского / 15 января
- «Разве плохо, что я получаю премии и в России, и в Украине?». Тодоренко расплакалась, жалуясь, что ее мужу запрещен въезд в Украину / 13 декабря
- Сторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка Соколова / 11 декабря
- Автоновости: Что почитать в праздники: самые интересные тест-драйвы 2019 года / 4 января
- СМИ назвали автора сообщений о «лжеминированиях» по всей России / 31 декабря
- Число жертв землетрясения в Албании выросло до 40 / 28 ноября
- Лидера единороссов в думе Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве / 17 декабря
- Toyota презентовала полноприводную спецверсию Toyota GR Yaris / 11 января