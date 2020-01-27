Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром снизился на 1,45% и составил 3100,7 пункта, индекс РТС опустился на 1,66% – до 1573,3 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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