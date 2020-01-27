Рубль подешевел к доллару и евро

27.01.2020, 9:58, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 15 копеек – до 62,22 рубля, курс евро поднялся также на 15 копеек, составив 68,63 рубля.

Стоимость нефти утром снижается до 58,68 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».



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