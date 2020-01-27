Вместо казненных чеченцев омбудсмену по правам человека показали их братьев, чтобы помешать расследованию — «Новая газета»

Люди, представившиеся уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой в ходе ее поездки в Грозный как Шамхан Юсупов и Махма Мускиев и предъявившие их паспорта, в действительности были их братьями. Об этом пишет «Новая газета». Речь идет о событиях 2017 года.

Издание и правозащитники рассказывали о массовой бессудной казни жителей Чечни на территории ППС им. А. Кадырова в январе 2017 года. Однако в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь написал, что двое жителей Чечни, о которых сообщалось как об убитых, живы: «Опрошенные Мускиев М.Т., 19.07.1990 г.р., и Юсупов Ш.Ш., 17.06.1988 г.р., пояснили, что они проживают по месту жительства, их никто не похищал, физическое насилие и пытки не применял, задержаны они также не были, оба являются самозанятыми разнорабочими. К объяснениям приобщены светокопии паспортов опрошенных лиц».

Как выяснила «Новая газета», на самом деле, Москалькова встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались именами убитых.

Издание считает, что люди могли пойти на подлог под давлением следствия.

Все данные расследования «Новой газеты» будут переданы Татьяне Москальковой, в Генеральную прокуратуру России, а также в Европейский суд по правам человека, в который обратились родственники казненных.

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