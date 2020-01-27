«Интерфакс», ТАСС, RT и «Газпром-Медиа» оказались в списках СМИ, получающих финансирование из-за рубежа

Государственные каналы RT, ТАСС, «Интерфакс» и «Газпром-Медиа» отчитались в 2019 году о получении иностранного финансирования. На это обратило внимание «МБХ медиа», изучив документы РКН.

Всего о финансировании из-за рубежа за 2019 год сообщили издатели более 400 российских СМИ.

Об иностранном финансировании сообщали также спортивные телеканалы, принадлежащие «Газпром-Медиа»: «Матч ТВ», «НТВ-плюс», «Наш Футбол» и телеканал СТС.

Сообщать об иностранном финансировании издателей обязали еще в 2016 году. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц, распространяющих сообщения в «СМИ-иноагентов», а также закон о штрафах для СМИ-иноагентов.

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