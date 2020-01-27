«Интерфакс», ТАСС, RT и «Газпром-Медиа» оказались в списках СМИ, получающих финансирование из-за рубежа

Государственные каналы RT, ТАСС, «Интерфакс» и «Газпром-Медиа» отчитались в 2019 году о получении иностранного финансирования. На это обратило внимание «МБХ медиа», изучив документы РКН.
Всего о финансировании из-за рубежа за 2019 год сообщили издатели более 400 российских СМИ.
Об иностранном финансировании сообщали также спортивные телеканалы, принадлежащие «Газпром-Медиа»: «Матч ТВ», «НТВ-плюс», «Наш Футбол» и телеканал СТС.
Сообщать об иностранном финансировании издателей обязали еще в 2016 году. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц, распространяющих сообщения в «СМИ-иноагентов», а также закон о штрафах для СМИ-иноагентов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Всемирно известный физик, астроном, математик и механик Исаак Ньютон в свое время предсказал возможную дату конца света. Он изучал Библию по научной методике, проводил астрономические расчеты, которые связаны с солнечным затмением. По расчетах ученого человечество прекратит свое существование в 2060 году. Автор фундаментального труда, в котором изложен закон всемирного тяготения и три закона механики, интересовался […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Гастарбайтер с Украины»: Дана Борисова представила мужа наркомана / 27 ноября
- Инсайдер: Вместо Galaxy S11 Samsung выпустит Galaxy S20 / 25 декабря
- Куда уехал LIFT? / 27 ноября
- Скандалы: Гинер — все / 23 декабря
- Мнение: Украинский Boeing-737 «случайно» сбили иранской ракетой из российского ЗРК? / 10 января
- Встреча Путина и Вучича началась с казуса / 4 декабря
- «Самые близкие»: Кристина Асмус показала в Сети «семейную идиллию» / 11 января
- Мнение: Немного о газовом контракте России с Украиной / 22 декабря