Китай обогнал Россию в производстве оружия

27.01.2020, 9:57, Новости дня

Китай обогнал Россию и стал второй страной мира по производству вооружений после США. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.

Ранее SIPRI не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений, поскольку оценить их потенциал было практически невозможно. Однако после выхода на биржу некоторые крупные китайские компании начали публиковать отчетность. Для оценки объемов военно-промышленного комплекса Китая эксперты института изучили финансовые показатели четырех из них.

Анализ показал, что все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку. В 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году превысил $54 млрд, что оказалось на $16,4 млрд больше, чем продажи десяти крупнейших российских военно-промышленных компаний.

При этом в SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Всемирно известный физик, астроном, математик и механик Исаак Ньютон в свое время предсказал возможную дату конца света. Он изучал Библию по научной методике, проводил астрономические расчеты, которые связаны с солнечным затмением. По расчетах ученого человечество прекратит свое существование в 2060 году. Автор фундаментального труда, в котором изложен закон всемирного тяготения и три закона механики, интересовался […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика