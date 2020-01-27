Китай обогнал Россию в производстве оружия

Китай обогнал Россию и стал второй страной мира по производству вооружений после США. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.
Ранее SIPRI не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений, поскольку оценить их потенциал было практически невозможно. Однако после выхода на биржу некоторые крупные китайские компании начали публиковать отчетность. Для оценки объемов военно-промышленного комплекса Китая эксперты института изучили финансовые показатели четырех из них.
Анализ показал, что все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку. В 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году превысил $54 млрд, что оказалось на $16,4 млрд больше, чем продажи десяти крупнейших российских военно-промышленных компаний.
При этом в SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.
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